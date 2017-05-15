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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب

عاطفياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف

صحياً: قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال

 

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

 

المصدر : ارب حظ

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مدير عام الموقع

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