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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً

عاطفياً: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية

صحياً: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة

 

ابراج مكتوب

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

 

المصدر : ارب حظ

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