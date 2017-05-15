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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد

عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال

صحياً: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك

 

ابراج مكتوب

 

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

 

المصدر : ارب حظ

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