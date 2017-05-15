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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة

عاطفياً: لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر

صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك

 

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

 

المصدر : ارب حظ

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