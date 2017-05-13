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احذري.. الولادة القيصرية تصيب الجنين بهذا المرض الخطير

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احذري.. الولادة القيصرية تصيب الجنين بهذا المرض الخطير احذري.. الولادة القيصرية تصيب الجنين بهذا المرض الخطير

 
تلجأ العديد من السيدات لعمليات الولادة القيصرية باعتبارها أسهل وأكثر راحة لهن بدلا من الولادة الطبيعية، ولكن بعد قراءة هذا الموضوع قد يكون لهؤلاء السيدات رأي آخر.
 
حيث أشارت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من أطباء النساء في كولاج بايلور الطبي في ولاية تكساس الأمريكية، أن الولادة القيصرية تسبب تغيير معدل الجرثومة المعوية لدى المواليد الجدد والتي تؤدي إلى ظهور أمراض مثل الربو والحساسية والبدانة.
 
وأوضح الباحثون الذين قاموا بتحليل العينات التي أخذت من المواليد أن هناك مليارات البكتيريا التي تظهر على الجلد والفم وفي الجهاز الهضمي لدى المواليد من أربعة إلى ستة أسابيع، وتلعب الجرثومة المعوية دورا في عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي، وأن رحم الأم ليس بيئة معقمة وأن نقل البكتيريا من الأم إلى الجنين أثناء عملية الحمل جائز وفقا لما ذكره الطبيب.
 
 

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