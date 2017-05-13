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أبرز 10 عقوبات في عدم الالتزام بقواعد قانون المرور الجديد..وشروط استخراج رخصة القيادة

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أبرز 10 عقوبات في عدم الالتزام بقواعد قانون المرور الجديد..وشروط استخراج رخصة القيادة أبرز 10 عقوبات في عدم الالتزام بقواعد قانون المرور الجديد..وشروط استخراج رخصة القيادة

حرص قانون المرور الجديد على توافر العديد من الشروط للمتقدم من أجل الحصول على رخصة القيادة، ولكي يتمكن من الحصول على الرخصة لابد له أولا من توفير تلك الشروط وذلك لتجنب الوقوع في الحوادث المرورية ولذلك قررت إدارة المرور إلزام المتقدم بالحصول على رخصة القيادة بتوافر العديد من الشروط الهامة وإلا تعرض للعقوبات في حالة عدم التزامه

 العقوبات المقررة على  عدم الالتزام بقواعد قانون المرور الجديد وشروط استخراج الرخصة

1- على المتقدم للحصول على رخصة القيادة اجتياز دورة تدريبية تكون تابعة إلى  المراكز المعتمدة لإدارة المرور

2-  لابد من توافر اللياقة الصحية، و يكون ذلك  عن طريق  فحص فى المراكز المعتمدة للإدارة العامة للمرور،  كما يتم الكشف عن المتعاطين  للمواد المخدرة، وذلك للحد من الطرق.

3-  نص القانون على أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يومًا عقب  انتهاء رخصة القيادة، ولكن  بشرط أن يتم  تغطية  مدة التأمين الإجبارية لهذه المدة.

4- السائق يعاقب بغرامة كحد أدنى ألف جنيه ولا تزيد عن 3000جنيه و بالحبس أو بإحدى العقوبتين  في حالة سيره عن تعمد في عكس الاتجاه بالطريق العام سواء أكان في داخل المدن أو خارجها، وفي حالة المخالفات المرورية وكسر إشارات المرور أو وفاة الغير تتضاعف الغرامة .

5-  لن يتم تجديد الرخصة الخاصة  بالسيارة إلا إذا حضر صاحب السيارة أومن ينوب عنه بتوكيل خاص منه، وذلك  منعًا لتعدد التوكيلات بصورة نهائية بهدف الحد من عمليات التزوير التي تتم حاليا  بصورة متكررة مع إلزام مالك السيارة فور  الشراء التوجه إلى  مكتب الشهر العقاري لكي يقوم بكافة إجراءات التسجيل

6- لن يتمكن  أي سائق من الحصول على رخصة القيادة بدون أن يكون قد تدرب  بالمراكز معتمدة من  قبل الدولة، كما يجب أن تتوفر معه  شهادات تثبت  مدى كفاءته في القيادة وذلك لتلافي وقوع الحوادث .

7- نظام النقاط في القانون  الجديد سوف يكون من خلال  التدرج  في العقوبات ويكون لكل رخصة نقاط، وبمجرد أن يرتكب قائد السيارة حادثة مرورية  يفقد قائد السيارة النقاط.

8-  توجد  مادة في القانون سوف تحد من استقطاع الطرق وأيضا محاسبة كل  من يقوم بإنشاء مطب صناعي في الطرق، وبكل رخصة قيادة  رصيد من النقاط وتم سحبها بحسب الأخطاء المرتكبة .

9- يلتزم جميع السائقين بتقديم إقرار يفيد بالخضوع إلى الكشف الطبي للفحص ضد تعاطي المخدرات .

10- يتم توقيع العقوبات المغلظة على سائقي السيارات الذين يتسببوا في الحوادث المرورية نتيجة القيادة بسرعة جنونية .

 

المصدر : فايف

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رئيس قسم الأخبار

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