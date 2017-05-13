أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحمل الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة

عاطفياً: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات فلا تكن متحفّظًا

صحياً: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى