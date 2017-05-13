حظك اليوم برج الحمل الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة



عاطفياً: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات فلا تكن متحفّظًا



صحياً: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي

ابراج مكتوب برج الحمل ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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