لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته

شيماء مصطفى

تتنوع الأطعمة التي تمنح القوة الجنسية، ما بين الشيكولاتة والمحار والرمان وغيرها، وأخر هذه الأطعمة هي الأيس كريم.

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صور لمحل في العاصمة الإيطالية روما يقدم أيس كريم فياجرا لزبائنه، وكانت أضيفت إلى المثلجات الإيطالية نكهة جديدة وغريبة لونها أزرق، وهي نكهة "الفياجرا"، بحسب موقع "food and wine".

وذكر الموقع أنه تم إنتاج الأيس كريم الفياجرا، على أساس البحث في آثار المنشطات الجنسية الفعلية، مع العلم أن هذا المنتج لا يحتوي على أقراص الفياجرا الزرقاء الشهيرة، بل على أعشاب لها نفس تأثير ومفعول أقراص الفياجرا.

وللأيس كريم فياجرا مذاق مختلف قليلًا عن الأيس كريم العادي، العادي وليست له نكهة معينة، وهذا يرجع للأعشاب الأفريقية التي صُنع منها والتي تعطي شهوة جنسية عالية.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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