أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها

شيماء مصطفى

وجهت المطربة الشعبية أمينة، رسالة إلى نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشتان، بعد إحدى جلسات التصوير ظهر من خلالها فستان كلاسيك أبيض يشبه إلى حد كبير أحد فساتين كيم، بينما لاحظ بعض المتابعين التشابه بين الفستانين.

وعلقت الفنانة أمينة، عبر حسابها على موقع انستجرام، على إحدى المنشورات المازحة والتى جاء عنوانها "شرطة الموضة.. أمينة تتشبه بكيم كاردشيان فى جلسة تصويرجديدة"، بقولها:" "يالهوى هى حصلت يبلغوا عنى شرطة الموضة حقك عليا يا كيم يا أختى والمسامح كريم وكل سنة وأنتى طيبة بقى أحنا داخلين على أيام مفترجة وحياة النبى تتنازلى عن المحضر ومش هعمل كده تانى".

المطربة أمينة تعتذر عن تشبهها بـ"كيم كاردشيان": حقك عليا يا كيم يا أختى

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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