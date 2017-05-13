ما حكم الأكل على الصحف والأوراق المكتوب عليها اسم الله أو آيات قرآنية؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

لا يجوز الأكل على الصحف والأوراق التي فيها آيات من القرآن الكريم، أو لفظ الجلالة، أو أسماء الله الحسنى، أو شيء مما يجب احترامه وتعظيمه، وعلى المسلم النظر في هذه الأوراق قبل الأكل؛ لضمان خلوها مما لا يجوز تعرضه للامتهان؛ كلفظ الجلالة أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

قال الإمام ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى في "المدخل": [وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَرَقِ الَّذِي يُبَطِّنُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا امْتِهَانُهُ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ].

والله سبحانه وتعالى أعلم.