أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

ما حكم الأكل على الصحف والأوراق المكتوب عليها اسم الله أو آيات قرآنية؟

Google+ Print
ما حكم الأكل على الصحف والأوراق المكتوب عليها اسم الله أو آيات قرآنية؟ ما حكم الأكل على الصحف والأوراق المكتوب عليها اسم الله أو آيات قرآنية؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
 
لا يجوز الأكل على الصحف والأوراق التي فيها آيات من القرآن الكريم، أو لفظ الجلالة، أو أسماء الله الحسنى، أو شيء مما يجب احترامه وتعظيمه، وعلى المسلم النظر في هذه الأوراق قبل الأكل؛ لضمان خلوها مما لا يجوز تعرضه للامتهان؛ كلفظ الجلالة أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
 
قال الإمام ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى في "المدخل": [وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَرَقِ الَّذِي يُبَطِّنُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا امْتِهَانُهُ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع