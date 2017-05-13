ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 13 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم السبت :

السعر العالمي : 1,224.27 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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