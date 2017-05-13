ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 13 مايو 2017 بالصاغة في مصر

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم السبت :
السعر العالمي : 1,224.27 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|718 إلى 720
|عيار 22
|658 إلى 660
|عيار 21
|628 إلى 630
|عيار 18
|538 إلى 540
|عيار 14
|419 إلى 420
|عيار 12
|359 إلى 360
|الاونصة
|22,321 إلى 22,392
|الجنيه الذهب
|5,024 إلى 5,040
|الكيلو
|717,714 إلى 720,000
المصدر : مصر 365
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