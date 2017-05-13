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حظك اليوم برج الجدي السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالاً كباراً، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً

عاطفياً: تنجح في إعادة بناء الثقة بينك وبين الشريك وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصاً مع بداية عملك الجديد

صحياً: المحيط حولك سعيدة وفرح، في حين أنّ الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

 

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