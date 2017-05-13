حظك اليوم برج القوس السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تعرف اليوم جيداً كيف تواجه المصاعب وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك



عاطفياً: يشعرك حبّك للحبيب بسعادة لا توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب وتشيع جواً من المصداقية



صحياً: وضعك الصحي جيّد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة

ابراج مكتوب

برج القوس لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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