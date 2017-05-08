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التموين تطرح شنطة رمضان بسعر 70 جنية تعرف على محتويات شنطة رمضان 2017

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التموين تطرح شنطة رمضان بسعر 70 جنية تعرف على محتويات شنطة رمضان 2017 التموين تطرح شنطة رمضان بسعر 70 جنية تعرف على محتويات شنطة رمضان 2017

صرح مصدر مسؤول بوزارة والتجارة الداخلية، أن التموين ستقوم بطرح شنطة رمضان للمستهلك بسعر منخفض وأوضح أن نسبة التخفيض سوف تصل إلى 18% على المنتجات المطروحة، وسوف تتوفر بالمجمعات الاستهلاكية بداية من الأسبوع المقبل وبجميع المنافذ التابعة لوزارة التموين الثابتة والمتنقلة.

في سياق متصل أوضح المسؤول أن  هناك نوعان من الشنط الرمضانية والتي ستقوم الوزارة بطرحها خلال ايام قلية، سعر شنطة رمضان سيكون 70 جنية للشنطة الواحد ، و الشنطة الأخري سيصل سعرها إلى 95 جنية وسنقوم بطرح محتويات كل شنطة والأولي ذات سعر الـ 70 جنية  تحتوى على:

 

  • كيلو سكر.
  • 2 كيلو أرز.
  • زجاجة زيت 800 جرام.
  • ثلاث أكياس مكرونة.
  • علبة صلصة 300 جرام.
  • علبة سمن نباتي نص كيلو.
  • كيلو بلح.
  • كيلو سكر، 2 كيلو أرز، زجاجة زيت 800 مل، 3أكياس مكرونة، علبة صلصة 300 جرام، علبة سمن نص كيلو، 3أكياس فول 500 جرام، كيس عدس 500 جرام، 2 عبوة شاي 40 جرام، كيلو بلح فاخر.

المصدر : مصرفايف

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