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سر المكالمة التي أنهت حياة الطفلة «شهد»

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سر المكالمة التي أنهت حياة الطفلة «شهد» سر المكالمة التي أنهت حياة الطفلة «شهد»

استمع اليوم الاثنين ضابط مباحث قسم العجوزة إلى أقوال المتهمة بقتل ابنة زوجها بمنطقة ميت عقبة والتي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري.

حيث قالت المتهمة ” ضحى” والتي تبلغ من العمر 22 عاماً، أنها أقدمت على كتم أنفاس الطفلة “شهد” 6 أعوام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بعد تهديد الطفلة لها بعد سماعها حديثها مع أحد الأشخاص عبر الهاتف المحمول، بأنها سوف تبلغ والدها.

وأشارت المتهمة أنه في هذا اليوم اشتد الجدال بينها وبين الطفلة، ولكنها في النهاية اصطحبت الطفلة إلى غرفتها وقامت بكتم أنفاسها بقطعة قماش صفراء اللون، واستمرت في كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، حيث تم تحير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة.

 

 

المصدر : فايف

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