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زوجة إبن عمه أنهت علاقتها الغير شرعية به وتركت المكان وارتطبت بشخص آخر فكان رد فعله إجرامي يتخطى كل الحدود

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زوجة إبن عمه أنهت علاقتها الغير شرعية به وتركت المكان وارتطبت بشخص آخر فكان رد فعله إجرامي يتخطى كل الحدود زوجة إبن عمه أنهت علاقتها الغير شرعية به وتركت المكان وارتطبت بشخص آخر فكان رد فعله إجرامي يتخطى كل الحدود

جريمة تحمل كل معاني الخيانة والإجرام حيث تتضمن جريمتين كبيرتين في جريمة واحدة، حيث بدأت بالخيانة والعلاقة الغير شرعية بين شخص وزوجة ابن عمه، استمرت فترة بينهما، ثم بعد ذلك تركت الزوجة مكان إقامتها وانتقلت لمكان آخر، وذلك بعد قطعها تلك العلاقة مع إبن عم زوجها لترتبط بآخر على حد قوله.

فكان رد فعله الانتقامي الذي تخطى كل حدود الإجرام، حيث بحث عنها كثيراً بعد تركها مكان سكنها وذهب إليها ودخل الشقة بعد أن فتحت له، فقام بضربها بمطواة أحدثت قطع في بطنها، ثم قام بإشعال النار في الشقة، والتي كان متواجداً فيها أيضاً إبنة المجني عليها البالغة من العمر 10 سنوات وطفلها البالغ 4 سنوات.

وقد تفحمت جثتي الإبنة والابن وقد كشفت تحريات النيابة عن كل تلك التفاصيل السابق ذكرها، وتم القبض على المتهم وتحويله للتحقيق وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 

المصدر : فايف

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