أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة

رسميًا.. صلاح يدخل التاريخ مع روما

Google+ Print
رسميًا.. صلاح يدخل التاريخ مع روما رسميًا.. صلاح يدخل التاريخ مع روما

دخل المحترف المصري محمد صلاح صانع ألعاب روما الإيطالي، التاريخ مع زميله بالفريق أدين دزيكو حيث حقق رقمًا لم يحدث منذ 82 عامًا مع "الذئاب".

الثنائي ساهما في تسجيل 40 هدفًا بالدوري الإيطالي حتى الآن، حيث سجل "الفرعون" المصري 13 هدفًا خلال 29 مباراة، في المقابل أحرز البوسني الدولي دزيكو 27 هدفًا خلال هذا الموسم.

وتفوق الثنائي الحالي على إنريك جوايتا وسكوبيلي لاعبا روما السابقيين، والذي أحرزا 38 هدفًا في موسم 1934-1935 وهو الرقم الأفضل في تاريخ روما.

وأهدى صلاح إدين دزيكو رقمًا قياسيًا في مسيرته بعدما أحرز البوسني ثنائية رفعت رصيده من الأهداف مع روما إلى 37 هدفًا، ليتجاوز رقمه المسجل مع فولفسبورج الألماني موسم (2008-2009) بـ36 هدفًا.

كما صنع صلاح لدزيكو سبع مرات حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر لزميله هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وتربع إدين دزيكو على صدارة هدافي الكالشيو هذا الموسم، بعدما وصل إلى 27 هدفًا حتى الآن، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب في بطولة واحدة.

وبات صاحب الـ31 عامًا أول لاعب في تاريخ روما يسجل 27 هدفا في نسخة واحدة من بطولة "Serie A"، منذ إنريك جوايتا موسم (1934-1935).

جدير بالذكر أن النتيجة تشهد تفوق الذئاب بهدفين دون رد في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "سان سيرو"، ضمن الأسبوع الـ35.

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع