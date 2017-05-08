رسميًا.. صلاح يدخل التاريخ مع روما

شيماء مصطفى

دخل المحترف المصري محمد صلاح صانع ألعاب روما الإيطالي، التاريخ مع زميله بالفريق أدين دزيكو حيث حقق رقمًا لم يحدث منذ 82 عامًا مع "الذئاب".

الثنائي ساهما في تسجيل 40 هدفًا بالدوري الإيطالي حتى الآن، حيث سجل "الفرعون" المصري 13 هدفًا خلال 29 مباراة، في المقابل أحرز البوسني الدولي دزيكو 27 هدفًا خلال هذا الموسم.

وتفوق الثنائي الحالي على إنريك جوايتا وسكوبيلي لاعبا روما السابقيين، والذي أحرزا 38 هدفًا في موسم 1934-1935 وهو الرقم الأفضل في تاريخ روما.

وأهدى صلاح إدين دزيكو رقمًا قياسيًا في مسيرته بعدما أحرز البوسني ثنائية رفعت رصيده من الأهداف مع روما إلى 37 هدفًا، ليتجاوز رقمه المسجل مع فولفسبورج الألماني موسم (2008-2009) بـ36 هدفًا.

كما صنع صلاح لدزيكو سبع مرات حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر لزميله هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وتربع إدين دزيكو على صدارة هدافي الكالشيو هذا الموسم، بعدما وصل إلى 27 هدفًا حتى الآن، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب في بطولة واحدة.

وبات صاحب الـ31 عامًا أول لاعب في تاريخ روما يسجل 27 هدفا في نسخة واحدة من بطولة "Serie A"، منذ إنريك جوايتا موسم (1934-1935).

جدير بالذكر أن النتيجة تشهد تفوق الذئاب بهدفين دون رد في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "سان سيرو"، ضمن الأسبوع الـ35.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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