تفاصيل الحادث الذي تعرض له لاعب الأهلي “عمرو جمال” عند رجوعه من السويس عقب مباراة طلائع الجيش

شيماء مصطفى

عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي و طلائع الجيش على ستاد الجيش في السويس والتي إنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، تعرض اللاعب “عمرو جمال” لاعب النادي الأهلي لحادث أثناء رجوعه بسيارته مع أحد أصدقائه من مدينة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

حيث صرحت بعض المصادر المقربة من اللاعب إن الحادث وقع بالتحديد في حي النصر في مدينة نصر وعند دوران اللاعب بسيارته في أحد الملفات إصطدمت به أحد السيارات المسرعة مما أدى إلى تحطيم الجانب الأيمن من سيارة اللاعب “عمرو جمال” بالكامل وتعرض لبعض الكدمات بينما تلقى صديقه صدمة قوية في البطن نقل إلى المستشفى بسببها.

وسوف يتم توقيع الكشف الطبي على اللاعب قبل المران الخاص بالنادي الأهلي لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيشارك في المران أم لا.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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