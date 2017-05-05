بالصور.. علاقات قرابة قد لا تتوقعها في الوسط الفني

شيماء مصطفى

يشهد الوسط الفني وجود صلات قرابة بين الفنانين، البعض يعلمها جيدا، كعلاقة القرابة بين سعاد حسني ونجاة، وإيمي ودنيا سمير غانم، وغيرهم، وعلى الجانب الأخر هناك نجوم لن تتوقع أن هناك صلة قرابة تجمعهم بأخرين.

وهنا نعرض لكم عددا من الفنانين، الذين لا تتوقع صلة القرابة بينهم.

ياسمين عبد العزيز ووائل عبد العزيز

يعتقد عدد كبير من الجمهور أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، هي شقيقة الفنان كريم عبد العزيز، ولكنهما لا تربطهما صلة قرابة، وشقيق "ياسمين" الوحيد هو الفنان وائل عبد العزيز.

شيريهان وعمر خورشيد

لا يعلم الكثير أن الفنانة الاستعراضية الكبيرة شيريهان، هي الأخت الصغرى غير الشقيقة للفنان عمر خورشيد، وقد توفي وهي تبلغ من العمر 14 عاما.

صابرين ونعيمة عاكف

الفنانة صابرين، هي ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، كما تربطها صلة قرابة بالفنان محمد الحلو.

داليا مصطفى وناهد رشدي

داليا مصطفى زوجة الفنان شريف سلامة، هي ابنة أخ الفنانة ناهد رشدي، والتي اشتهرت بدور "سنية" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

نبيلة عبيد وأميرة هاني

الفنانة نبيلة عبيد، هي خالة الفنانة الشابة أميرة هاني.

يسرا وهشام سليم

الفنانة يسرا هي زوجة خالد شقيق الفنان هشام سليم، كما أن هناك صلة قرابة تجمعها من ناحية الأم.

فيروز ولبلبة

الفنانة فيروز، وشقيقتها الفنانة نيللي، هما بنات خال الفنانة لبلبة.

أنغام وحنان سليمان

الفنانة الكبيرة حنان سليمان، هي عمة الفنانة أنغام.

سمير وحيد ورامي وحيد

الفنان الشاب رامي وحيد، والذي اشتهر بأداء شخصية الشرير، هو ابن الفنان الكبير سمير وحيد.

حمدي الميرغني وسليمان عيد

الفنان سليمان عيد، هو خال الفنان الشاب حمدي الميرغني.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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