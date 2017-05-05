قاتل جدته فى حلوان: ''خنقتها قبل ما تفضحني بسرقة كارت معاشها''

شيماء مصطفى

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، لغز العثور على جثة سيدة مُسنة داخل مسكنها بحلوان، وأن حفيدها هو وراء ارتكاب الجريمة.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة "زينب.ع"، 67 سنة، ربة منزل.

كشفت المعاينة الأولية لكان الجريمة أن الجثة عُثر عليها مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ويوجد زرقان بالوجه وانتفاخ بالبطن وأثار دماء من الأنف، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

واتهم نجل المتوفية ويدعى "محمد.ح"، 47 سنة، صاحب كافتيريا؛ نجل شقيقته ويدعى "أحمد.ر"، 18 سنة، طالب، ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المعصرة، ويتهمه بسبب سابقة قيامه بسرقة جدته مرتين بأسلوب المغافلة ولم يقم بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المتهم وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الاجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، وأسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقة المجني عليها لكونه يتردد عليها، وتنفيذا لذلك انتظر حتى استغرقت في النوم ودخل غرفتها وعبث بمحتويات الغرفة، وهنا أحست الجدة بوجوده؛ فقام بكتم أنفاسها وخنقها بإشارب حتى فارقت الحياه خشية فضح أمره، وقام بالاستيلاء على مشغولات ذهبية عبارة عن "سلسلة، دلاية"، كارت فيزا خاصة بصرف معاش "كرامة" تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات بمسكنه والإشارب المُستخدم في ارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads