أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

قاتل جدته فى حلوان: ''خنقتها قبل ما تفضحني بسرقة كارت معاشها''

Google+ Print
قاتل جدته فى حلوان: ''خنقتها قبل ما تفضحني بسرقة كارت معاشها'' قاتل جدته فى حلوان: ''خنقتها قبل ما تفضحني بسرقة كارت معاشها''

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، لغز العثور على جثة سيدة مُسنة داخل مسكنها بحلوان، وأن حفيدها هو وراء ارتكاب الجريمة.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة "زينب.ع"، 67 سنة، ربة منزل.

كشفت المعاينة الأولية لكان الجريمة أن الجثة عُثر عليها مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ويوجد زرقان بالوجه وانتفاخ بالبطن وأثار دماء من الأنف، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

واتهم نجل المتوفية ويدعى "محمد.ح"، 47 سنة، صاحب كافتيريا؛ نجل شقيقته ويدعى "أحمد.ر"، 18 سنة، طالب، ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المعصرة، ويتهمه بسبب سابقة قيامه بسرقة جدته مرتين بأسلوب المغافلة ولم يقم بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المتهم وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الاجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، وأسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقة المجني عليها لكونه يتردد عليها، وتنفيذا لذلك انتظر حتى استغرقت في النوم ودخل غرفتها وعبث بمحتويات الغرفة، وهنا أحست الجدة بوجوده؛ فقام بكتم أنفاسها وخنقها بإشارب حتى فارقت الحياه خشية فضح أمره، وقام بالاستيلاء على مشغولات ذهبية عبارة عن "سلسلة، دلاية"، كارت فيزا خاصة بصرف معاش "كرامة" تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات بمسكنه والإشارب المُستخدم في ارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع