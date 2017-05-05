بسبب ''وسواس قهري''.. انتحار سيدة قفزت من أعلى عقار بأرض اللواء

شيماء مصطفى

أقدمت ربة منزل على الانتحار، وقفزت من أعلى سطح عقار بمنطقة أرض اللواء؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية.

وكشفت تحريات المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، أن ليلى أحمد سيد 30 عاما، ربة منزل، مقيمة بشارع الفولي بمنطقة أرض اللواء، تعاني من مرض نفسي (وسواس قهري).

وأشارت تحريات الرائد عمرو نصير، معاون مباحث العجوزة، إلى أن "ليلى" سبق حجزها بإحدى المصحات النفسية، وحاولت الانتحار أكثر من مرة، لكن هذه المرة ألقت نفسها من أعلى العقار المكون من 7 طوابق، مما أدى لوفاتها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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