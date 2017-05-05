كشف غموض اختفاء ''سيدة البدرشين''.. هربت وتزوجت عرفيا ببطاقة ''سلفتها''

شيماء مصطفى

نجحت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في كشف ملابسات اختفاء ربة منزل بمركز البدرشين، وتبين أنها تركت منزل زوجها، حيث تزوجت بعقد عرفي من عشيقها.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، من قسم شرطة البدرشين باختفاء سيدة تدعى "ولاء. م"، 23 عاما، مقيمة بكفر زهران بتاريخ 27 أبريل الماضي.

وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

وتجمهر العشرات وقاموا بقطع شريط السكة الحديد بمزلقان المرازيق؛ احتجاجا على ما وصفوه بتقصير أجهزة الأمن في كشف ملابسات الواقعة، وإعادة السيدة المختفية.

وكشفت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، عن مفاجآت بأن السيدة المبلغ باختفائها على خلاف مع زوجها، وعلى علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، اتفقا على الزواج، والسفر إلى بمدينة الغردقة عقب بيع مصوغاتها الذهبية.

كما توصلت تحريات الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين، إلى أن السيدة استخدمت بطافة تحقيق شخصية تخص زوجة شقيق زوجها "سلفتها"، طالبة بكلية الهندسة، لإتمام عقد الزواج العرفي.

وتمكنت مأمورية بقيادة اللواء رضا العمدة، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط السيدة وعشيقها، وأقرت بصحة تحريات المباحث، وتم تسلميها إلى ذويها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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