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من «نيفا» لـ«جرانتا».. أسعار سيارات «لادا» المستعملة في مصر

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التحرير

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، والتي ساهمت بشكل واضح في خلق حالة من الرواج، ارتفعت على أثرها السيارات بشكل عام.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "لادا"، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية.

نيفا

سيارة لاقت شهرة واسعة على مستوى السوق المصرية، وتعتبرها الشركة الروسية واحدة من أفضل إصداراتها على الإطلاق بشكل رئيسي، وتعرض موديلاتها التي تمتد من بداية الثمانينات في القرن الماضي وحتى عام 1995، بأسعار تتدرج تصاعديًّا ولا تزيد على 35 ألف جنيه.

سمارا

تتمتع باريخ طويل داخل السوق المصرية، وهو الأمر الذي لا يزال يؤهلها لتكون واحدة من أشهر الإصدارات في ، وتعرض موديلات السيارة الروسية بأسعار لا تتجاوز 40 ألف جنيه، وذلك كحد أقصى لأسعارها.

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جرانتا

هي أحدث سيارات الشركة الروسية داخل مصر، واستطاعت خلال 3 أعوام فقط من دخولها بالسوق المصرية تحقيق مكاسب واسعة على مستوى الانتشار، وتعرض موديلاتها التي بدأت في مصر منذ 2015 بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 120 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه بحد أقصى لبعض السيارات حديثة الشراء "كسر الزيرو".


2104 – 2105 – 2107

ثلاث سيارات استطاعت أن تهز السوق المصرية، للحد الذي أهلها للحفاظ على مكانتها بشكل أمثل خلال الوقت الحالي، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ بداية الثمانينيات في القرن الماضي وحتى عام 1995، بأسعار تتدرج تصاعديًّا ولا تزيد على 40 ألف جنيه.
 

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التحرير

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