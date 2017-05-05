أسعار العملات اليوم الجمعة 5 مايو 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|
العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٦٤٦
|٥٩.٣٢٥٨
|05/02 1:10 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٠٢
|٤٧.٨٥٥٣
|05/02 1:10 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٢٢
|٤٦.٨٦٥٨
|05/02 1:10 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٢
|٤.٩٥٥
|05/02 1:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٩
|05/02 1:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٢
|٤.٨١٠٥
|05/02 1:10 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|05/02 1:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢٣.١٣٤
|٢٣.٣٩٠١
|05/02 1:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٢٠٢
|٢.٦٥٥١
|05/02 1:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٩٠٢
|٢.١١٨٧
|05/02 1:10 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٢٣٨
|٢.٠٤٩١
|05/02 1:10 ص
|يورو
|١٩.٤٩٠١
|١٩.٧٤٩٥
|05/02 1:10 ص
|فرنك سويسري
|١٨.٠٢٥٧
|١٨.٢٣٤٣
|05/02 1:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|05/02 1:10 ص
|ين ياباني
|١٦.٠٦٨٤
|١٦.٢٤١٤
|05/02 1:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.٣٦٩٢
|١٣.٥١٢٧
|05/02 1:10 ص
|دولار كندي
|١٣.١٠٥١
|١٣.٢٤٠١
|05/02 1:10 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads