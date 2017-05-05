سعر الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الجمعة :

السعر العالمي : 1,228.20 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 704 إلى 706 عيار 22 645 إلى 647 عيار 21 616 إلى 618 عيار 18 528 إلى 530 عيار 14 411 إلى 412 عيار 12 352 إلى 353 الاونصة 21,894 إلى 21,965 الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944 الكيلو 704,000 إلى 706,286

شبكةعيونالإخبارية

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