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حظك اليوم برج العقرب الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأحد 30/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من المغامرات والمجازفات، بل حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحصد ما زرعته وخططت له

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة، فربما يمر بظروف نفسية صعبة

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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