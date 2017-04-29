بيان هام وعاجل من البنك المركزي يكشف فيه عن مفاجأة سارّة للمواطنين.. ويعلن مد العرض حتى 4 مايو المقبل

أصدر البنك المركزي المصري، بياناً هاماً منذ قليل، كشف فيه عن مفاجأة سارّة للمواطنين، في اطار حرصه على، تحقيق مبادرة الشمول المالي، والتي اقترح فيها على البنوك فتح حسابات للعملاء الجدد، بدون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار ( حساب لكل مواطن ).

هذا وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، بأن جميع البنوك ووحدات القطاع المصرفي العاملة بالسوق المحلية التزمت بتعليمات اليوم الأول من أسبوع “الشمول المالي” الذي بدأ يوم الخميس الماضي 27 أبريل الجاري، لافتاً إلى أن التعليمات، كانت واضحة وهي فتح حسابات بدون مصاريف تحت شعار “حساب لكل مواطن” لتحقيق الشمول المالي.

كما أشار المركزي، إلى أن أنه سيتم الإعلان عن إجمالي عدد الحسابات التي تم فتحها بدون مصاريف وذلك بنهاية المبادرة التي تمتد حتى 4 مايو المقبل، مشدداً على البنوك المحلية بأنه يجب على المصارف موافاة المركزي بعدد الحسابات التي تم فتحها في هذا الإطار وذلك لدعم الشمول المالي.

المصدر : مصر فايف