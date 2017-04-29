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7 أطعمة تعتقد أنها صحية لن تتصور حجم أضرارها عليك: «زبادي السوبر ماركت»

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7 أطعمة تعتقد أنها صحية لن تتصور حجم أضرارها عليك: «زبادي السوبر ماركت» 7 أطعمة تعتقد أنها صحية لن تتصور حجم أضرارها عليك: «زبادي السوبر ماركت»

وفقًا لاستطلاع رأي عالمي، هناك 26% مرتبكون حول الأطعمة الصحية التي يجب تناولها، وكان ذلك الأمر عائقًا أمامهم لاتباع نظام غذائي صحيح، حسب ما ذكر موقع «ديفيد والف».

وتكمن صعوبة الأمر في أن هناك بعض الأطعمة التي يعتبرها البعض صحية، لكنها ليست كذلك، فالأطعمة المعالجة معروفة بأنها ليست صحية، ومن السهل تجنبها، ولكن ماذا عن الأطعمة التي تعرف أنها صحية وتتناولها بشكل دائم، وتظن أنك بتناولها تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

7. الزبادي

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الزبادي الطبيعي مليء بالبروتين ذي الجودة العالية، والبروبايوتيك المفيد، والكالسيوم، وفيتامين B، وحمض اللينوليك المقاوم للسرطان، ولكن هذا لا ينطبق على الزبادي الذي يُباع في السوبر ماركت، فهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر، والمنكهات والألوان الصناعية، ما يجعل تناولها غير صحي.

6. عصائر الفاكهة

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معظم عصائر الفاكهة التي تُباع في الأسواق، تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السكر أو الفركتوز، تجعلها غير صحية، كما أنها تحتوي على مواد حافظة لتطيل من مدة صلاحية استهلاكها، لذا فإن عصائر الفاكهة تلك غير صحية، والأفضل منها تناول الفاكهة الطازجة، فالألياف الموجودة بها تقلل امتصاص الجسم للسكر، كما أن العصائر الطازجة الصحية خيار جيد.

5. الأسماك

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من المعروف عن الأسماك أنها مصدر جيد للأوميجا 3، ولكن مع ارتفاع مستويات تلوث المياه أصبحت الأسماك، وغيرها من الكائنات البحرية غير آمنة وغير صحية للتناول، وعليك عند شرائها التأكد من صحتها تمامًا.

4. الصويا

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الصويا هو مصدر للبروتين النباتي، ولكنّ احتواءه على الفيتوستروجين له تأثير على هرمون الأستروجين الأنثوي، وهناك احتمالات مرتفعة للإصابة بسرطان الثدي مرتبطة بالاستهلاك المتزايد منه، كما أن الصويا المعدل وراثيًا غير صحي على الإطلاق.

3. زبدة الفول السوداني مُخفضة

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زبدة الفول السوداني تحتوي على كميات هائلة من البروتين، ولكن المواد المُضافة لها غير آمنة على الصحة، كما أن زبدة الفول السوداني مُخفضة الدهون تنتزع الدهون الصحية الطبيعية الموجودة في السوداني، كما أنها تحتوي على كميات أكبر من السكر.

2. الكُسكُس

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يعتقد البعض أن الكُسكُس طعام صحي، ولكن حبيباته الصغيرة هي عبارة عن نسخة مصغرة من المكرونة، فهي مصنوع من الدقيق الأبيض العادي، فإذا أردت النوع الصحي منه يمكن اختيار الكسكس المصنوع من القمح الكامل.

1. شرائح الموز

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شرائح الموز يتم قليها في الزيت، ما ينزع عنها قيمتها الغذائية، فالموز غني بالألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين C، وسعرات ودهون منخفضة، ولكن قليها يجعلها غير صحية، فتصبح سعراتها أكثر وفائدتها أقل.

 

 

المصدر : المصري لايت

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