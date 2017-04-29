بالفيديو || الأرصاد تحذر تقلبات جوية وموجة شديدة الحرارة وعواصف رملية على المحافظات التالية

سمر العشري

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة سوف تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وأضاف رئيس الهيئة أن الموجة الحارة سوف تبدأ اليوم ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها خلال يومي الجمعة والسبت.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال البيان الصادر عن الهيئة اليوم، أنه من المتوقع أن تبلغ موجة الطقس الحار ذروتها يومي الجمعة والسبت، وسوف ترتفع درجات الحرارة بمعدل عشرة درجات مئوية، موضحا أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية على القاهرة والإسكندرية 28 وسوف تصل 39 درجة مئوية في محافظات الصعيد و40 درجة مئوية في الأقصر وأسوان وأبو سمبل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه الارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة هو أمر طبيعي كما أنه يعد إحدى سمات فصل الربيع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصاحب الموجة الحارة نشاط قوي للرياح المحملة بالأتربة والرمال على كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد ومدن شمال سيناء والعريش والقاهرة .

كما أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة لمدة ثلاث أو أربعة أيام، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وعدم الوقوف طويلا تحت أشعة الشمس، كما أضافت ضرورة شرب الكثير من السوائل والمياه خلال موجة الحر.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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