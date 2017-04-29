سعر الدولار اليوم السبت 29 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.10 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك :
|
البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|18.0500
|18.1500
|مصرف ابو ظبي
|18.0800
|18.1700
|البنك المصري الخليجي
|18.0700
|18.1700
|البنك الأهلي
|17.9500
|18.0500
|بنك البركة
|18.0500
|18.1500
|بنك القاهرة
|18.0500
|18.1500
|بنك الاسكندرية
|18.0000
|18.1000
|البنك العربي الافريقي
|18.0000
|18.1000
|البنك المركزي
|18.0382
|18.1409
|بنك مصر
|17.9500
|
18.0500
|
بنك بلوم مصر
|18.0500
|18.1500
|بنك فيصل
|18.0000
|18.1000
|كريدي أجريكول
|18.1000
|18.2000
|بنك التعمير والإسكان
|18.0500
|18.1500
|بنك بيريوس
|18.0500
|18.1500
|بنك قناة السويس
|18.0000
|18.1000
|المصرف المتحد
|18.0500
|18.1500
|البنك التجاري الدولي
|18.0500
|18.1500
|المصري لتنمية الورادات
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي المتحد
|18.0700
|18.1700
|
بنك المشرق
|18.0700
|18.1700
|بنك الاستثمار العربي
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي اليوناني
|18.0500
|18.1500
|بنك HSBC
|18.1000
|18.2500
|بنك عودة
|18.0500
|18.1500
|بنك سايب
|18.0000
|18.1000
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.9500
|18.0500
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.16 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.21 جنيه مصري .
المصدر: مصر فايفإعلان - Ads إعلان - Ads