الفيوم تتشح بالسواد| التفاصيل المؤلمة لوفاة طالبتين يوم حفل تخرجهما من كلية دار علوم.. والجامعة تصدر بيان رسمي

سمر العشري

لم يمهلهما القدر، اليوم الذى انتظراه منذ 4 سنوات وهو يوم حفل تخرجهما الذى قررا مع زملائهما بالكلية ان يكون مختلفا وقاموا بتنظيمه على شاطئ بحيرات محمية وادى الريان وتحت مياه شلالاتها، لينهيا حياتهما في واقة مؤلمة، كشفت تفاصيلها التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء “خالد شلبي”، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالطريق السياحي عند مدخل قرية كحك، وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين انقلاب السيارة رقم 33871 ملاكي الفيوم، يقودها موظف بشركة المياه بمركز أبشواي، وبرفقته ثلاثة طلاب من جامعة الفيوم، بينهم طالبتين، وذلك بسبب التخطي الخاطئ لإحدى السيارات، التى فرت هاربة عقب وقوع الحادث، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وانقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن مصرع كلا من: (إسراء محمد.ط-23 سنة، طالبة بجامعة الفيوم، ومقيمة بحي حلوان بالقاهرة، وملك محمود.م-23 سنة، طالبة بجامعة الفيوم، ومقيمة بحي حلوان بالقاهرة، واصابة “محمد أحمد”.ج-24 سنة، طالب بجامعة الفيوم، بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وحالته الصحية العامة سيئة، حيث تم نقل جثتي المتوفيتان إلى مستشفى أبشواي المركزي، واتهم قائد السيارة، نظيره قائد السيارة الهاربة، بالتسبب فى الحادث.

جامعة الفيوم تنعي الطالبتين

ومن جانبها أصدرت جامعة الفيوم، بياناً تقدمت فيه بخالص العزاء فى وفاة الطالبتين بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم بالجامعة إثر حادث انقلاب السيارة التى كان يستقلانها ولفتت الجامعة فى بيانها إلى أنهما كانتا فى حفل خاص للتخرج نظمه الطلاب خارج الجامعة بشلالات محمية وادى الريان احتفالا بتخرجهم .

المصدر : مصر فايف