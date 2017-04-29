أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

الفيوم تتشح بالسواد| التفاصيل المؤلمة لوفاة طالبتين يوم حفل تخرجهما من كلية دار علوم.. والجامعة تصدر بيان رسمي

Google+ Print
الفيوم تتشح بالسواد| التفاصيل المؤلمة لوفاة طالبتين يوم حفل تخرجهما من كلية دار علوم.. والجامعة تصدر بيان رسمي الفيوم تتشح بالسواد| التفاصيل المؤلمة لوفاة طالبتين يوم حفل تخرجهما من كلية دار علوم.. والجامعة تصدر بيان رسمي

لم يمهلهما القدر، اليوم الذى انتظراه منذ 4 سنوات وهو يوم حفل تخرجهما الذى قررا مع زملائهما بالكلية ان يكون مختلفا وقاموا بتنظيمه على شاطئ بحيرات محمية وادى الريان وتحت مياه شلالاتها، لينهيا حياتهما في واقة مؤلمة، كشفت تفاصيلها التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء “خالد شلبي”، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالطريق السياحي عند مدخل قرية كحك، وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين انقلاب السيارة رقم 33871 ملاكي الفيوم، يقودها موظف بشركة المياه بمركز أبشواي، وبرفقته ثلاثة طلاب من جامعة الفيوم، بينهم طالبتين، وذلك بسبب التخطي الخاطئ لإحدى السيارات، التى فرت هاربة عقب وقوع الحادث، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وانقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن مصرع كلا من: (إسراء محمد.ط-23 سنة، طالبة بجامعة الفيوم، ومقيمة بحي حلوان بالقاهرة، وملك محمود.م-23 سنة، طالبة بجامعة الفيوم، ومقيمة بحي حلوان بالقاهرة، واصابة “محمد أحمد”.ج-24 سنة، طالب بجامعة الفيوم، بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وحالته الصحية العامة سيئة، حيث تم نقل جثتي المتوفيتان إلى مستشفى أبشواي المركزي، واتهم قائد السيارة، نظيره قائد السيارة الهاربة، بالتسبب فى الحادث.

جامعة الفيوم تنعي الطالبتين

ومن جانبها أصدرت جامعة الفيوم، بياناً تقدمت فيه بخالص العزاء فى وفاة الطالبتين بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم بالجامعة إثر حادث انقلاب السيارة التى كان يستقلانها ولفتت الجامعة فى بيانها إلى أنهما كانتا فى حفل خاص للتخرج نظمه الطلاب خارج الجامعة بشلالات محمية وادى الريان احتفالا بتخرجهم .

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

بالصور.. مصممة أزياء الملكة رانيا "هامة الحناوي" تطلق مجموعتها في مصر

بالصور.. مصممة أزياء الملكة رانيا "هامة الحناوي" تطلق مجموعتها في مصر