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انتشار أمني مكثف على طريق "الخارجة-أسيوط" ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الكمائن الحدودية والكنائس بالوادي الجديد عقب هروب أحد عناصر بيت المقدس

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انتشار أمني مكثف على طريق "الخارجة-أسيوط" ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الكمائن الحدودية والكنائس بالوادي الجديد عقب هروب أحد عناصر بيت المقدس انتشار أمني مكثف على طريق "الخارجة-أسيوط" ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الكمائن الحدودية والكنائس بالوادي الجديد عقب هروب أحد عناصر بيت المقدس

دفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية مكثفة على طريق “الخارجة أسيوط”، كما رفعت حالة الاستعداد القصوى وخاصة عند الكمائن الحدودية، عقب مطاردة عنصرين من تنظيم بيت المقدس في منطقة جبلية بواحة الفرافرة، وفرار أحدهما باتجاه الداخلة.

وصرح مصدر أمني، بأن مطاردة عنصرين من تنظيم بيت المقدس، أسفرت عن ضبط أحدهما، وهروب الآخر باتجاه مدينة الداخلة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، هي إجراءات تأمينية لتمشيط المنطقة بحثا عن أحد الهاربين من تنظيم بيت المقدس.

كما أكد المصدر على أنه لا توجد أية تهديدات أمنية أو اشتباكات على طريق الخارجة أسيوط مع العناصر الهاربة، مضيفا أن مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الوادي الجديد اللواء “أحمد عبد الغفار”، توجه إلى منطقة كمين النقب لمتابعة الاستعدادات الأمنية ورفع درجة الاستعداد، على مستوى كافة النقاط الحدودية وتأمين الكنائس بالمحافظة.

 

 

المصدر : فايف

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