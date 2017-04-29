«مصطفى بكري» يكشف لأول مرة عن الشخص الذي دعا بابا الفاتيكان لزيارة مصر.. ويؤكد أنه يتعرض لهجوم شديد الآن!!

ما زال بابا الفاتيكان “فرنسيس”، يواصل جولاته خلال الزيارة التي بدأها لمصر أمس الجمعة، حيث زار الكنيسة البطرسية في حي العباسية بالقاهرة، ووضع الزهور على النصب التذكاري، لضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، في ديسمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بابا الفاتيكان جاء زيارة لمصر بدعوة من الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكداً أن فضيلة الإمام الأكبر يتعرض لهجوم شديد بدلاً من تكريمه.

وأضاف «بكري» بأن الدكتور أحمد الطيب رحب بالبابا فرانسيس عندما وصل إلى أرض مصر التى قدمت نور الحضارة للعالم عبر الزمن، موضحا أن استقبال شيخ الأزهر لبابا الفاتيكان كان رائعا ودليلا على محبة وتسامح الدكتور أحمد الطيب.

المصدر : مصر فايف