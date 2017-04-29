بالأسماء || أبو المطامير تعيش ليلة حزينة بعد مصرع واصابة 20 شخص .. والصحة تصدر بيان

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بياناً كشفت فيه عد عدد القتلى والمصابين، في الحادث المروع، الذي وقع لمدينة النوبارية، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة يستقلها عمالة الزراعية بمشروع ناصر بالنوبارية بالبحيرة.

تفاصيل الحادث الأليم

كان اللواء “علاء شوقي”، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة النوبارية بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية وبالانتقال تبين انقلاب السيارة إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة واصطدامها بتبطين ترعة ناصر بالنوبارية، في حين دفعت الصحة بعدد من سيارات الإسعاف للمكان، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع، كلاً من:

مريم عبد الغفار رزق البطوي.

طه حسين واعر.

شيماء مصطفى أحمد إبراهيم.

شيماء عبد المنعم عبد الحميد.

كريم على عوض.

وجميعهم من قرية النمرية بأبو المطامير، إضافة إلى إصابة 15 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

المصدر : مصر فايف