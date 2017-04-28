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المالية: صرف تلك العلاوة بصورة مجمعة من يوليو 2016 وحتى إيريل 2017 فوراً

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المالية: صرف تلك العلاوة بصورة مجمعة من يوليو 2016 وحتى إيريل 2017 فوراً المالية: صرف تلك العلاوة بصورة مجمعة من يوليو 2016 وحتى إيريل 2017 فوراً

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة بأن وزارة المالية سوف تقوم بإرسال تعليمات لكافة الجهات المستفيدة من علاوة ال 10% ، لصرف العلاوة مجمعة بداية من شهر يوليو 2016 وحتى إيربل 2017 وبمعدل 10 أشهر لكافة العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار الدكتور محمد معيط بأنه سوف يتم صرف العلاوة فوراً ودون الانتظار لراتب شهر مايو، وأن وزارة المالية تنتظر صدور القانون من مجلس النواب وإعتمادة من قبل رئيس الجمهورية حتى تقوم بإرسال تعليمات صرف العلاوة لكافة الجهات المستفيدة منها.

وأضاف الدكتور محمد معيط بأن هناك اتجاهاً عاماً لدى بضرورة تخفيف الاعباء عن المواطنين وخاصة الموظفين من خلال منح مزايا مالية وعينية  ستؤدي إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام.

وأكد نائب وزير المالية بأن سبب تأخر صدور قانون العلاوة الدورية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو إنشغال مجلس النواب بإصدار قانون السلطة القضائية والذي أنتهي منه مجلس النواب بالامس وإعتمده الرئيس عبد الفتاح .

 

 

المصدر : مصرفايف

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