صحيفة إيطالية: لهذا السبب يهتم زعيم كوريا الشمالية بالنجم المصري محمد صلاح

شيماء مصطفى

خلال تصريحاته لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أعلن عضو مجلس الشيوخ الإيطالي أنطونيو رازي أن رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون من أكثر محبي الدوري الإيطالي حيث يتابع جميع مبارياته ونجومه، وحسبما ذكر موقع “الكويتية” بأن الفريق الإيطالي المفضل لأون هو فريق كالياري.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن جون أون الملقب بديكتاتور كوريا الشمالية متابع بدقة لكل تفاصيل الكالتشيو الإيطالي، ويعد اللاعب المصري الشهير محمد صلاح الجناح الأيسر لفريق روما من اللاعبين الذين استطاعوا لفت نظر أون، باعتباره واحدا من أفضل اللاعبين في أوربا.

الجدير بالذكر أن عدد من وسائل الإعلام الغربية نقلت رغبة أون في تحويل بلاده إلى قوة كبيرة على مستوى كرة القدم، وخاصة بعد أن اكتسبت تصريحاته الأخيرة أبعادا لافتة بعدما تحدث عن نجم برشلونة ليونيل ميسي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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