أحمد مكى يدشن حسابه على "فيس بوك".. ويكشف إصابته بمرض خطير

شيماء مصطفى

قرر الفنان أحمد مكى أخيرا تدشين حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك"، للتواصل مع جمهوره ولتوضيح سبب غيابه العام الماضى عن الظهور فى أى أعمال سواء بالسينما أو التليفزيون.

وكتب مكى فى أول منشور عبر صفحته إنه قرر أن ينشئ هذه الصفحة بعد سؤال الكثيرين عنه طوال الفترة التى غاب فيها واهتمامهم به، فقرر أن يتواصل معهم ويوجه لهم الشكر على سؤالهم هذا لأنه فرق معه نفسيا للظروف الصحية الصعبة التى كان يمر بها.

فقال: "اللى خلانى أعمل الصفحة دى إنى لقيت كم ناس سألت عليا لما غبت السنة اللى فاتت وبيستفسروا أنا اختفيت فين، وكنت حابب أشكرهم على سؤالهم عليا لأنه فعلا فرق معايا نفسيا وكنت محتاجه قوى".

وتابع: "أنا كان بقالى سنه تقريبا عيان جداً، كان عندى "فيروس" ضربلى الكبد والطحال.. مكنتش حتى أقدر أشرب بق ميه بسبب الطحال، أول شهرين من المرض، عشان الكبد كان عملى خمول، كنت بأنام من 18 لـ20 ساعة فى اليوم خسيت فوق الـ30 كيلو وكنت شبه فاقد للأمل".

وأضاف: "الحمد لله على كل حال، أنا دلوقتى خفيت تماما ووزنى زاد تانى، واتعلمت كتير جدا فى الرحلة دى، وكان فارق معايا جدا سؤالكم عنى، حسّيت إن ليا أهل مش جمهور، وإنى فرقت معاهم لما غبت، ربنا يفرح قلوبكم زى ما فرحتوا قلبى، واهلا بيكم فى صفحتى".

وكتب مكى فى بوست جديد اليوم أنه يحضر مفأجاة كبيرة لجمهوره سيعلن عنها قريبا، لافتا إلى أنه منذ تدشين صفحته أمس هناك أكثر من صفحة مزيفة سرقت نفس اسمه.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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