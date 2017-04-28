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نهاية مؤسفة وغير متوقعة لنجوم "المهرجانات" أوكا وأورتيجا

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نهاية مؤسفة وغير متوقعة لنجوم "المهرجانات" أوكا وأورتيجا نهاية مؤسفة وغير متوقعة لنجوم "المهرجانات" أوكا وأورتيجا

أكد أصدقاء وأقارب «أوكا وأورتيجا»، مطربي المهرجانات، أن الثنائي أصيبا بصدمة بعد تلقيهما خبر استمرار حبسهما الذي وصل إلى شهر، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق واستكمال الإجراءات والكشف عن حقيقة التزوير والتهرب من التجنيد. 
 
في هذا السياق تحاول أسرتي مطربي المهرجانات وإثبات عدم معرفتهما بالتزوير الذي تم اكتشافه في أوراقهما الرسمية، والذي من المقرر أن يكشفه المحامي المكلف بالدفاع عنهما.
 
جدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا تم القبض عليهما داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك عقب وضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر، واتهامهما بتزوير أوراق رسمية.
 
 
المصدر : فيتو

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