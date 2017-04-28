صباحي يخرج عن صمته ويعلق على قرار السيسي المفاجئ والغزالي حرب يؤكد “كارثة يتم تطبيخها” ويلمّح إليها وعبد العظيم يصف البرلمان بلفظ مسئ

شيماء مصطفى

أصدر السيسي مساء الخميس قرارًا جمهورياً مفاجئاً، وذلك بالرغم من استغاثة القضاه به، حيث صدق على تعديلات السلطة القضائية التي أقرها البرلمان رسمي أول أمس، والذي يرفضه القضاه رفضاً باتاً، الأمر الذي أثار غضبهم،مما ينذر بأزمة محتملة بين القضاء والرئاسة، وقام نادي القضاه بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بمجلس القضاء الأعلى، وذلك للاتفاق على مجموعة قرارات تتعلق بعدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه.

واختلفت تعليقات الساسة والنشطاء على القرار الذي اعتبروه انتهاكاً للدستور والقانون، حيث قال الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، أن هناك كارثة يتم تطبيخها، ولمح إلى مسألة تيران وصنافير حيث كتب في نهاية تدوينته تيران وصنافير مصرية.

أما المرشح الرئاسي الخاسر في مرتين متتاليتين “حمدين صباحي”، فاعتبر أن تصديق السيسي على تعديلات السلطة القضائية انتهاك واضح للدستور والقانون، ووصف حازم عبد العظيم البرلمان بالمنبطح، مضيفاً أن الأجهزة السيادية لم تستوعب شهادته في 2016.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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