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حسني في تصريحات مثيرة له يكشف عن التصريح الأكثر خطورة في للسيسي بمؤتمر الشباب ومحاولته لدفع الشعب للخروج عليه على حد قوله

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حسني في تصريحات مثيرة له يكشف عن التصريح الأكثر خطورة في للسيسي بمؤتمر الشباب ومحاولته لدفع الشعب للخروج عليه على حد قوله حسني في تصريحات مثيرة له يكشف عن التصريح الأكثر خطورة في للسيسي بمؤتمر الشباب ومحاولته لدفع الشعب للخروج عليه على حد قوله

علق الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حازم حسني، على تصريحات الأخيرة في مؤتمر الشباب بمحافظة الاسماعيلية، بأنه لأول مرة يعترف السيسي بالفشل على حد وصفه، ويؤكد أن الأحوال والأوضاع في سيئة، إلا أنه في ذات الوقت حذر السيسي الشعب من الخروج عليه، وأكد حسني أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها الرجل عن هذا الأمر.

وأضاف حسني أنه من وجهة نظره فإن السيسي يستدرج الشعب للخروج عليه، حتى يقوم بفرض الأحكام العرفية وإلغاء الدستور وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وذلك على حد زعم حسني في تدوينته على حسابه على الفيسبوك.

 

لذلك حذر حازم حسني المصريين من الخروج على السيسي لأي سبب من الأسباب، حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفاً أن المصريون من المفترض أنهم يسعون بقوة من أجل الحصول على ضمانات لإنتخابات رئاسية نزيهة.

 

المصدر : مصرفايف

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