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عاجل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً

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عاجل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً عاجل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً

يتوقع خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات الجمهورية غدا السبت الموافق 29 أبريل، ارتفاع جديد في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الصغرى 18 درجة والعظمى 33 درجة، وتسجل على الإسكندرية الصغرى 12 درجة والعظمى 28 درجة.

كما توقع الخبراء ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط أمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة.

وحذر الخبراء من تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، في الساعات الأولى من الصباح الباكر، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

 

المصدر : مصرفايف

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