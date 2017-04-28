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تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي
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السبت 29 أبريل 2017 02:23 مساءً
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
بالصور.. هاني عادل ووديع النجار يلتقطا السيلفي بحفل cairo fashion festival بحضور النجوم
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
راعي "مارمرقس" بطنطا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
مصدر كنسي: إعادة سر المعمودية بين الكاثوليك والأرثوذكس كان خطئًا لاهوتياً
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
أبوشقة: التعاون بين البابا فرنسيس والبابا تواضروس وشيخ الأزهر "مكسب للعالم"
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السبت 29 أبريل 2017 02:20 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
ستاد مصر: الأداء التحكيمي لمباراة طنطا والزمالك مع ك/ أحمد الشناوي .. الجمعة 28 أبريل 2017
فيديو
ON Sport
الجمعة 28 أبريل 2017 07:32 مساءً
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