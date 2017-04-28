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حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، فلا تقف متفرّجاً ومكتوفاً، إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص

عاطفياً: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخباراً مفرحة من قبل الحبيب منها مثلاً ما يتعلق بالحمل أو بنجاح أحد الأولاد بتوفق في الدراسة

صحياً: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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