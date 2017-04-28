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حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله، والتخطيط بهدوء لمشاريع جديدة ومفيدة

عاطفياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، فقد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك ترى أنها المفيدة في ترسيخ أسس العلاقة مستقبلياً

صحياً: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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