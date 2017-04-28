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حظك اليوم برج الحمل السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تجنّب قدر المستطاع الجدالات العقيمة، وركّز على المهم من أجل إنتاج أفضل ما تريد إنتاجه للمحافظة على سمعتك

عاطفياً: إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكناً، بادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة

صحياً: يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة، ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب بسرعة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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