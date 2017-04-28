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الإمارات تفاجئ المصريين والمغتربين لديها بقرار صادم.. وتطبيقه بدءاً من هذا العام

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الإمارات تفاجئ المصريين والمغتربين لديها بقرار صادم.. وتطبيقه بدءاً من هذا العام الإمارات تفاجئ المصريين والمغتربين لديها بقرار صادم.. وتطبيقه بدءاً من هذا العام

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا بحرمان المقيمين ومنعهم من الحصول على تصاريح حج لهذا العام والأعوام المقبلة للمقيمين على الأراضي الإماراتية من أبناء الجنسيات الأخرى، وذلك وفقاً لتعميم صادر من الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، موجهة إلى حملات الحج والعمرة العاملة في الدولة.

ويفيد القرار، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، بإيقاف منح تصاريح الحج لغير المواطنين سواء في هذا الموسم أو المواسم المقبلة، ويأتي هذا القرار بناء على تعليمات وزارة الحج ، وتنفيذًا لبنود اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1438، وأوضحت الهيئة أن الحصة المخصصة لمواطني دولة الإمارات هي 6228 حاجًا.

جدير بالذكر، أن المصريين المقيمين في الإمارات أكثر الفئات المتضررة، وذلك لأنها تعتبر من أكثر الجاليات الجنبية في الإمارات، فضلاً عن ضرره على باقي المغتربين.

 

 

المصدر : فايف

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