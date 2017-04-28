كارثة اقتصادية جديدة بعد صدور أول حكم خارجي ضد مصر بتغريمها 2 مليار دولار “وكلمة السر” سيناء

قامت محكمة سويسرية اليوم بتغريم شركات الغاز المصرية مبلغ 2 مليار دولار، وذلك لصالح شركة كهرباء إسرائيلية، بسبب إخلال مصر بتعاقدات سابقة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها، وبحسب موقع بلومبرج الاقتصادي سيعقد اتفاقات الغاز المستقبلية بين البلدين.

وقالت المحكمة السويسرية الفيدرالية اليوم في حكمها أن الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز، هما المسؤولان عن الأضرار التي لحقت بشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد الهجمات المتكررة على خطوط الغاز في سيناء.

ويذكر أن نفس المحكمة قد حكمت قبل ذلك بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لنفس السبب، ولكن مصر طعنت على ذلك الحكم، فجاء الكم الثاني بـ 2 مليار دولار، وفي نفس الوقت تسعى إسرائيل لفتح سوق تصدير للغاز في مصر بسبب الفائض المستخرج من حقل ليفياثان، أكبر الحقول الإسرائيلية.

المصدر : مصر فايف