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بالفيديو || الداعية خالد الجندي : مخدر الأفيون عليه زكاة واجبة

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بالفيديو || الداعية خالد الجندي : مخدر الأفيون عليه زكاة واجبة بالفيديو || الداعية خالد الجندي : مخدر الأفيون عليه زكاة واجبة

من خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية “دي إم سي”، بيّن الداعية خالد الجندي حكم الزكاة ونصابها على المزروعات، ففي بعض الأحيان يكون العشر على المحصول عندما تكون الأرض سقيها بغير أجر، ونصف العشر عندما يكون السقيى بأجر .

وتطرق الحديث عن نصاب الزكاة، إلى النبتات الطبية، والأعشاب  التى تستخدم  في علاج كثير من الأمراض فعليها زكاة بحسب الرأي القائل في كل ما تخرجه الأرض زكاة ، وهناك رأي آخر يقول أن الزكاة على المزورعات في كل مايقتات ويدخر أي يكون طعام وينفع تخزينه.

وكانت المفاجأة، من الشيخ خالد الجندي، عندما أخذ برأي على كل ما تخرجه الأرض زكاة، فقال أن مخدر الأفيون عليه زكاة حيث أنه عشبة طبية تدخل في كثير من أنواع المسكنات الطبية المختلفة،  ويتم زراعته تحت رعاية الدولة ووزراة الصحة، ففي هذه الحالة يكون الأفيون مصدر ربح مشروع لصاحبه فيجب فيه الزكاة.

 

 

المصدر : فايف

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