بالصور || 14 حقيقة لم ندرسها في التاريخ : "هذا القرد قاتل في الحرب العالمية وكان له دور عظيم - ألبرت آينشتاين رئيسًا لإسرائيل"

سمر العشري

هناك الكثير من الحقائق التاريخية المذهلة والغريبة التي لا نعرف عنها شيئًا، فالوقائع التاريخية أحيانًا قد تكون أكثر غرابة من الخيال، وقد لا تجد لها تفسيرًا منطقيًا أو علميًا، وقد لا تعرف الحقيقة كاملة.

ورصد موقع «برايت سايد» حقائق ستجعلك ترى العالم بطريقة أخرى، وستجعلك تؤمن بأن العالم هو مكان مذهل شهد ولا يزال يشهد الكثير.

14. ألبرت آينشتاين رئيسًا لإسرائيل

في 17 نوفمبر 1952، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي تولي رئاسة البلاد على العالِم، ألبرت آينشتاين، وذلك بشكل رسمي، ولكن لم يقبل آينشتاين العرض، معللًا ذلك بأنه لا يملك القدرة على التعامل مع الشعب.

13. والد ووالدة الملك توت عنخ آمون كانا شقيقين

أثبتت تحاليل الـDNA التي تم إجراؤها مؤخرًا على الملك توت عنخ آمون، الذي كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، مثل الملاريا واضطراب العظام، بأنها كانت نتائج مترتبة بسبب زواج الأشقاء، فقد كان والده ووالدته شقيقين.

12. ارتداء أشولة الدقيق كملابس

في ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الركود العظيم في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن لدى السيدات خيارات متعددة في الملابس، فقررن أن يبتكرن في ذلك الأمر، وبدأن في استخدام أشولة القمح كملابس لهن ولأسرهن، وعندما لاحظ مصنعو الأشولة هذا الاتجاه في الملابس، بدأوا تصنيعها بطرق جديدة ومختلفة، وبعض الأشولة كان عليها بعض الإرشادات للغسل أو صنع فستان أو دمية.

11. أضخم طائر في العالم

أرجنتافيس ماجنيفيسنس هو نوع من الطيور المنقرضة، والتي عُثر على حفرياته في الأرجنتين في عام 1979، ويقول العلماء إن الطائر كان يعيش على الأرض منذ 6 ملايين عام، وكان لديه جناحان بطول 8 أمتار، وكان ارتفاعه مترين.

10. أغرب رسالة استغاثة

في عام 1948، استقبل عدد من السفن التي كانت تمر بالقرب من ماليزيا رسائل استغاثة غريبة، وكانت هناك سفينتان أمريكيتان استقبلتا إشارات من سفينة هولندية تُسمى «إس إس أورانج ميدان»، وكانت الرسالة تقول «كل الضباط بمن فيهم ربان السفينة ماتوا، كل الطاقم مات، أنا أموت».

وعندما وصلت قوات إغاثة للسفينة، وجدوا كل أفراد الطاقم مستلقين على الأرض وجميعهم موتى كما لو أنهم مجمّدون، وتظهر على وجوههم تعبيرات رعب وفزع وأذرعتهم ممدودة للأمام كما لو أنهم كانوا يقاومون شيئًا ما، حتى الكلب الذي كان معهم على السفينة وجدوه ميتًا، ولم تكن هناك أي علامات جرح أو إصابة على أجسامهم، وذلك هو الشيء الأغرب في الأمر.

9. سبب استخدام بصمة اليد

هذان الشخصان هما سبب استخدامنا لبصمة اليد الآن، فهذان الشخصان كانا يحملان نفس الاسم، وكانا يقضيان عقوبة السجن في مكان واحد، ولكن الأغرب في الأمر هو أنهما لم يكن يعرفا بعضهما من قبل، فهما متطابقان في الشكل رغم أنهما لا يمتان لبعضهما بصلة.

8. معايير جمال الصينيات

في الماضي، كانت السيدات في الصين يربطن أقدامهن كي لا تنمو، لأن القدم الصغيرة كانت تعد من معايير الجمال والأنوثة، وكنتيجة لارتدائهن أحذية مخصصة لتقييد أقدامهن، كانت أقدامهن تتشوه تمامًا.

7. أهرام الكريستال

اكتشف العلماء هرمين ضخمين على عمق 6 آلاف قدم تحت سطح المياه، وهما مصنوعان من مادة تشبه الكريستال السميك، وحجمهما أكبر من أهرامات الجيزة.

6. ستالين أول من اخترع الفوتوشوب

عندما كان يتم إخبار جوزيف ستالين بأن هناك شخصًا مات أو فُقد، كان يأمر بمسح ذلك الشخص من أي صورة التقطها معه، ومن هنا بدأت فكرة تعديل الصور.

5. جثامين القديسين

هناك اعتقاد سائد بأن أجساد القديسين لا تتحلل، فجسد سانت سيسيليا، التي استشهدت في عام 177 ميلاديًا، يبدو سليمًا لم يمسه أذى، فجسدها يبدو كما كان منذ 1700 عام، عندما تم اكتشافه أول مرة، فهي تبدو وكأنها نائمة.

4. شفرة الكأس المقدسة

على نصب «شيبرد» التذكاري في ستافوردشاير في إنجلترا، هناك شفرة مكتوبة لا أحد يعلم من كتبها هناك، ولا أحد يعلم ما تعني، ولكن الكثيرين يعتقدون أن فرسان الهيكل هم من كتبوها لترشد الآخرين عن مكان الكأس المقدسة التي استخدمها عيسى في العشاء الأخير.

3. المومياوات الأكثر فزعًا في العالم

تعد مومياوات جواناخواتو هي أكثر المومياوات فزعًا في العالم، فتلك المومياوات تحمل تعبيرات فزع وخوف لا مثيل لها، ويعتقد البعض أن أصحاب تلك المومياوات دُفنوا على قيد الحياة، أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وهي معروضة الآن في متحف دي لاس بالمكسيك.

2. راسبوتين خالدًا

نجا الراهب الروسي المثير للجدل راسبوتين من عدة محاولات اغتيال، فقد دُس له السم في الطعام، وأُطلق عليه النيران، وطُعن بسكين في ليلة واحدة، ورغم ذلك لم يمت، وبعدها أُلقي به في مياه نهر نيفا المجمدة، ليُعثر على جثته بعد يومين، ويؤكد الأطباء أنه كان مازال على قيد الحياة عندما أُلقي به في المياه، إلا أن المياه المتجمدة قتلته.

1. القرد الذي قاتل في الحرب العالمية الأولى

عثر ألبرت مار قبل الحرب العالمية الأولى على القرد جاكي، وعندما بدأت الحرب كان «مار» ضمن الجنود المقاتلين في الحرب، وأخذ معه القرد الذي لم تكن وظيفته فقط تسلية الجنود، بل كان يخبر الجنود أيضًا ويحذرهم عندما كان الأعداء يقتربون، وكان له دور أيضًا في المعارك الدائرة، وبعد انتهاء خدمته تم تكريمه على شجاعته.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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