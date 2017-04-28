أبرز إجابات السيسي على «أسئلة الشباب».. ماذا قال عن تيران وصنافير؟ ارتفاع الأسعار ؟ زيادة المرتبات ؟

خلال المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسماعيلة، خصصت جلسة لإجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الأسئلة التي وجهت له عبر خاصية «اسأل الرئيس»، التي وفرتها الصفحة الرسمية للمؤتمر، بعنوان «أنت تسأل والرئيس يجيب».
وكانت أبرز تعليقات الرئيس السيسي على الأسئلة التي وجهت إليه، كالآتي..
1- تحملكم لارتفاع الأسعار محل تقدير كبير.
2- جميع الدول التي مرت بظروف صعبة، كانت تأخذ الحلول الصعبة.
3- هناك من يستغل السياحة لهز استقرار الوطن.
4- معدل زيادة مواردنا لا يتناسب مع معدلات تزايد مصروفاتنا.
5- خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.
6- 350 مليار جنيه يتم توجيها للدعم.
7- المرتبات زادت من 80 مليار جنيه عام 2011، إلى 240 مليار جنيه حاليًا.
8- نسعى إلى وقف التطور الاقتصادي «السلبي» الذي نمر به.
9- المصريون أفشلوا كل الخطط التي كانت تستهدف إدخال مصر في نفق مظلم.
10-وعي المصريين زاد خلال الـ6 سنوات الماضية، بشكل غير مسبوق.
11-النمو السكاني أحد التحديات التي يجب أن نواجهها، ونحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي تتجاوز الـ7%، لمواجهة النمو المتزايد.
12-ترشيد الاستهلاك أمر بالغ الأهمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا، «لو كل مواطن وفر رغيف خبز، هنوفر 90 مليون رغيف في اليوم».
13-المنافذ المتحركة تستهدف خلق فرص عمل للشباب، وتم توفير 700 منها حتى الآن، وتستهدف نقل السلع من الدولة إلى كل أحياء مصر بسعر جيد.
14-جادون في مواجهة الفساد، وهناك إرادة حقيقية للتصدي لها.
15-محاربة الفساد لابد لها من تحييد العامل البشري
16-ندعم كافة الجهزة الرقابية في الدولة من أجل التصدي للفساد.
17-الإرهاب لم يعد شأنا محليًا، ولكنه أصبح ظاهرة دولية، وهناك دول تدعم الإرهاب بالمال والسلاح والأفكار.
18-هناك مخططات لكسر النجاح التي تحقق خلال السنوات الـ4 الماضية.
19-لا أطالب أحد بتغغير فكره، حتى ولو كان متطرفًا، ولكن بشرط ألا يؤذي أحد.
20-«قعدت 30 سنة أنزل أصلي كل الصلوات في جماعة، لكن عمري ما سمحت لولادي إنهم يقعدوا في المسجد يسمعوا لأحد، خوفًا عليهم».
21-يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمجابهة الدول التي تدعم الإرهاب ومحاسبتها.
22-تماسك المصريين هو الرد العملي على كل الدول والجماعات التي تسعى لإيذاء مصر.
23-لا نتدخل في شئون الآخرين، ولا يمكن لأي شخص أن يقترب من حدودنا.
24-لا يمكن لأي شخص أن يتدخل في شئون القضاء.
25-أي إجراءات تتخذها الدولة تهدف إلى حماية الشعب المصري.
26-لا نسيئ إلى أي شخص يسيئ إلينا، ردًا على سؤال «لماذا لا تقصي المعارضة مثل ما فعل أردوغان؟».
27-المعارضة الجيدة سبب ودافع لمزيد من التقدم.
28- ندعم بشكل كامل كافة الأحزاب والقوى السياسية لكي تقوم بدور في بناء مصر.
29-بخصوص تيران وصنافير، قال السيسي «عملنا بكل أمانة ووطنية دورنا، والجزء الآخر في القضاء».
المصدر : اليوم الجديد