أبرز إجابات السيسي على «أسئلة الشباب».. ماذا قال عن تيران وصنافير؟ ارتفاع الأسعار ؟ زيادة المرتبات ؟

سمر العشري

خلال المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسماعيلة، خصصت جلسة لإجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن الأسئلة التي وجهت له عبر خاصية «اسأل الرئيس»، التي وفرتها الصفحة الرسمية للمؤتمر، بعنوان «أنت تسأل والرئيس يجيب».

وكانت أبرز تعليقات الرئيس السيسي على الأسئلة التي وجهت إليه، كالآتي..

1- تحملكم لارتفاع الأسعار محل تقدير كبير.

2- جميع الدول التي مرت بظروف صعبة، كانت تأخذ الحلول الصعبة.

3- هناك من يستغل السياحة لهز استقرار الوطن.

4- معدل زيادة مواردنا لا يتناسب مع معدلات تزايد مصروفاتنا.

5- خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.

6- 350 مليار جنيه يتم توجيها للدعم.

7- المرتبات زادت من 80 مليار جنيه عام 2011، إلى 240 مليار جنيه حاليًا.

8- نسعى إلى وقف التطور الاقتصادي «السلبي» الذي نمر به.

9- المصريون أفشلوا كل الخطط التي كانت تستهدف إدخال مصر في نفق مظلم.

10-وعي المصريين زاد خلال الـ6 سنوات الماضية، بشكل غير مسبوق.

11-النمو السكاني أحد التحديات التي يجب أن نواجهها، ونحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي تتجاوز الـ7%، لمواجهة النمو المتزايد.

12-ترشيد الاستهلاك أمر بالغ الأهمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا، «لو كل مواطن وفر رغيف خبز، هنوفر 90 مليون رغيف في اليوم».

13-المنافذ المتحركة تستهدف خلق فرص عمل للشباب، وتم توفير 700 منها حتى الآن، وتستهدف نقل السلع من الدولة إلى كل أحياء مصر بسعر جيد.

14-جادون في مواجهة الفساد، وهناك إرادة حقيقية للتصدي لها.

15-محاربة الفساد لابد لها من تحييد العامل البشري

16-ندعم كافة الجهزة الرقابية في الدولة من أجل التصدي للفساد.

17-الإرهاب لم يعد شأنا محليًا، ولكنه أصبح ظاهرة دولية، وهناك دول تدعم الإرهاب بالمال والسلاح والأفكار.

18-هناك مخططات لكسر النجاح التي تحقق خلال السنوات الـ4 الماضية.

19-لا أطالب أحد بتغغير فكره، حتى ولو كان متطرفًا، ولكن بشرط ألا يؤذي أحد.

20-«قعدت 30 سنة أنزل أصلي كل الصلوات في جماعة، لكن عمري ما سمحت لولادي إنهم يقعدوا في المسجد يسمعوا لأحد، خوفًا عليهم».

21-يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمجابهة الدول التي تدعم الإرهاب ومحاسبتها.

22-تماسك المصريين هو الرد العملي على كل الدول والجماعات التي تسعى لإيذاء مصر.

23-لا نتدخل في شئون الآخرين، ولا يمكن لأي شخص أن يقترب من حدودنا.

24-لا يمكن لأي شخص أن يتدخل في شئون القضاء.

25-أي إجراءات تتخذها الدولة تهدف إلى حماية الشعب المصري.

26-لا نسيئ إلى أي شخص يسيئ إلينا، ردًا على سؤال «لماذا لا تقصي المعارضة مثل ما فعل أردوغان؟».

27-المعارضة الجيدة سبب ودافع لمزيد من التقدم.

28- ندعم بشكل كامل كافة الأحزاب والقوى السياسية لكي تقوم بدور في بناء مصر.

29-بخصوص تيران وصنافير، قال السيسي «عملنا بكل أمانة ووطنية دورنا، والجزء الآخر في القضاء».

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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