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أبرز إجابات السيسي على «أسئلة الشباب».. ماذا قال عن تيران وصنافير؟ ارتفاع الأسعار ؟ زيادة المرتبات ؟

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أبرز إجابات السيسي على «أسئلة الشباب».. ماذا قال عن تيران وصنافير؟ ارتفاع الأسعار ؟ زيادة المرتبات ؟ أبرز إجابات السيسي على «أسئلة الشباب».. ماذا قال عن تيران وصنافير؟ ارتفاع الأسعار ؟ زيادة المرتبات ؟

خلال المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسماعيلة، خصصت جلسة لإجابة الرئيس عبدالفتاح ، عن الأسئلة التي وجهت له عبر خاصية «اسأل الرئيس»، التي وفرتها الصفحة الرسمية للمؤتمر، بعنوان «أنت تسأل والرئيس يجيب».
 
وكانت أبرز تعليقات الرئيس السيسي على الأسئلة التي وجهت إليه، كالآتي..
 
1-  تحملكم لارتفاع الأسعار محل تقدير كبير.
2-  جميع الدول التي مرت بظروف صعبة، كانت تأخذ الحلول الصعبة.
3-  هناك من يستغل السياحة لهز استقرار الوطن.
4-  معدل زيادة مواردنا لا يتناسب مع معدلات تزايد مصروفاتنا.
5-  خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.
6-  350 مليار جنيه يتم توجيها للدعم.
7-  المرتبات زادت من 80 مليار جنيه عام 2011، إلى 240 مليار جنيه حاليًا.
8-  نسعى إلى وقف التطور الاقتصادي «السلبي» الذي نمر به.
9-  المصريون أفشلوا كل الخطط التي كانت تستهدف إدخال في نفق مظلم.
10-وعي المصريين زاد خلال الـ6 سنوات الماضية، بشكل غير مسبوق.
11-النمو السكاني أحد التحديات التي يجب أن نواجهها، ونحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي تتجاوز الـ7%، لمواجهة النمو المتزايد.
12-ترشيد الاستهلاك أمر بالغ الأهمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا، «لو كل مواطن وفر رغيف خبز، هنوفر 90 مليون رغيف في اليوم».
13-المنافذ المتحركة تستهدف خلق فرص عمل للشباب، وتم توفير 700 منها حتى الآن، وتستهدف نقل السلع من الدولة إلى كل أحياء مصر بسعر جيد.
14-جادون في مواجهة الفساد، وهناك إرادة حقيقية للتصدي لها.
15-محاربة الفساد لابد لها من تحييد العامل البشري
16-ندعم كافة الجهزة الرقابية في الدولة من أجل التصدي للفساد.
17-الإرهاب لم يعد شأنا محليًا، ولكنه أصبح ظاهرة دولية، وهناك دول تدعم الإرهاب بالمال والسلاح والأفكار.
18-هناك مخططات لكسر النجاح التي تحقق خلال السنوات الـ4 الماضية.
19-لا أطالب أحد بتغغير فكره، حتى ولو كان متطرفًا، ولكن بشرط ألا يؤذي أحد.
20-«قعدت 30 سنة أنزل أصلي كل الصلوات في جماعة، لكن عمري ما سمحت لولادي إنهم يقعدوا في المسجد يسمعوا لأحد، خوفًا عليهم».
21-يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمجابهة الدول التي تدعم الإرهاب ومحاسبتها.
22-تماسك المصريين هو الرد العملي على كل الدول والجماعات التي تسعى لإيذاء مصر.
23-لا نتدخل في شئون الآخرين، ولا يمكن لأي شخص أن يقترب من حدودنا.
24-لا يمكن لأي شخص أن يتدخل في شئون القضاء.
25-أي إجراءات تتخذها الدولة تهدف إلى حماية الشعب المصري.
26-لا نسيئ إلى أي شخص يسيئ إلينا، ردًا على سؤال «لماذا لا تقصي المعارضة مثل ما فعل أردوغان؟».
27-المعارضة الجيدة سبب ودافع لمزيد من التقدم.
28- ندعم بشكل كامل كافة الأحزاب والقوى السياسية لكي تقوم بدور في بناء مصر.
29-بخصوص تيران وصنافير، قال السيسي «عملنا بكل أمانة ووطنية دورنا، والجزء الآخر في القضاء».
 
 
 

المصدر : اليوم الجديد

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